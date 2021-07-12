شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق الاستفادة القصوى في مجالات النقل والإمدادات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت رئيس جمعية الاقتصاد السعودية د. نورة اليوسف، أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان للمملكة، تعزز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأوضحت أن موقع البلدين الإستراتيجي ووجودهما على بحار مفتوحة على جهات تجارية عالمية، يمكنهما من تحقيق الاستفادة القصوى في مجالات النقل وخدمات الإمدادات اللوجستية، مشيرة إلى أن التكامل الاقتصادي والتجاري والتقارب بين المستثمرين في البلدين من شأنه أن يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي لهما ويشكل تكاملا طبيعيا بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، لتحقيق الخير والازدهار للدولتين والشعبين الشقيقين.