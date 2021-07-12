ولي العهد يصحب سلطان عمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفيُ

واطلع جلالته، خلال جولته بالمعرض، بحضور أصحاب السمو والمعالي، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى، وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

محمد يوسف

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