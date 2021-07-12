شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ولي العهد وسُلطان عُمان يتابعان نهائي ‎«يورو 2020» من ‎نيوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر المصور بندر الجلعود، صورة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والسلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، خلال متابعتها في نيوم مساء أمس، نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بين إيطاليا وإنجلترا.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اصطحب، أمس، السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي.

كما اطلع جلالته خلال جولته بالمعرض بحضور أصحاب السمو والمعالي، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.