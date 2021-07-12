شكرا لقرائتكم خبر عن وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة المؤسس للسلطان هيثم بن طارق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظه الله"، قلادة الملك عبدالعزيز تقديرًا لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان. كما قدّم جلالة سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، وسام آل سعيد الذي يُعد أرفع الأوسمة العمانية تقديرًا له "أيَّده الله". ثم شهد خادم الحرمين الشريفين وجلالة سُلطان عُمان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني. وقّعها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية «الوزير المرافق»، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة د. ماجد القصبي. كما حضرها من الجانب العُماني، صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.