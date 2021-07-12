شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يستعرض العلاقات التاريخية وآفاق التعاون مع سلطان عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، في قصر نيوم، أمس، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بجلالته والوفد المرافق له، فيما أبدى جلالة سلطان عُمان سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك، عقد الملك المفدى - أيده الله - وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وأقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مأدبة غداء تكريما لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية «الوزير المرافق»، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ووزير التجارة د. ماجد القصبي، ومن الجانب العُماني، صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.