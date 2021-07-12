شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاور في تدريب المراقبين على «التعامل مع المستفيدين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتملت الدورة التدريبية، التي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية متمثلة ببلدية محافظة القطيف، بعنوان «التعامل مع المستفيدين»، على عدة محاور، هي حسن التعامل مع أصحاب المنشأة عند الزيارة، وفن التعامل مع المستفيدين، وتعريف قواعد لغة الجسد العامة، ومعرفة أسرار الابتسامة والعيون، والاستفادة من لغة الجسد في حياتنا، والتعرف على طريق الاتصال الفعال مع المستفيدين، والتعرف على إستراتيجيات التعامل مع المستفيدين في المواقف الصعبة.

يأتي ذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية التي تستهدف المراقبين الصحيين والفنيين في البلدية، وذلك بقاعة المحاضرات بمركز وسط العوامية، قدمتها نرجس الجمعان.

من ناحيته، قال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني: إن الأمانة حريصة على الارتقاء بمستوى منسوبيها في جميع المجالات الخدمية، بما يسهم في تطوير وتسريع الأعمال التي يقدمونها، مؤكدا أن البلدية تستهدف من خلال عقد هذه الدورة، نشر ثقافة جودة الخدمات بين منسوبيها بمختلف مواقعهم، ورفع مستوى الخدمات والوصول إلى أعلى معايير رضا العميل والمستفيد من الخدمات المقدمة.

ونوه بأن الدورة تأتي في إطار سعي الأمانة لتطوير مستوى منسوبيها وإكسابهم مهارات فن التعامل مع المراجعين، وإطلاعهم على أفضل الأساليب الحديثة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.