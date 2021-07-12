شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأمير سعود بن جلوي يحصل على اعتماد «سباهي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مستشفى الأمير سعود بن جلوي في محافظة الأحساء، على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي CBAHI»، بعد نجاحه في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة، واجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز.

ويأتي هذا الاعتماد ضمن جهود تجمُّع الأحساء الصحي لتحسين خدمات مرافقه الصحية، واستثمار جميع الإمكانات المتاحة بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول.

ويستهدف المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، إيجاد بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتكرس خدماتها لتحسين جودة وسلامة وفعالية الخدمات الصحية، والتركيز على الوصول لأفضل مستوى رعاية للمرضى، وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.