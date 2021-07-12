شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لقياس مؤشرات الاستعداد لبدء العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برنامجًا خاصًا لقياس مؤشرات الاستعداد لبدء العام الدراسي المقبل، وتمكين نظام الدعم والمساندة، وقياس استطلاع الجاهزية للميدان التربوي، وذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد لعام 1443هـ، بحضور مدير التعليم د. سامي العتيبي، ومسؤولي التعليم بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الاجتماع تناول نتائج التوصيات السابقة وآليات تنفيذها، ومؤشرات الاستعداد الوزارية من خلال برنامج الاستعداد الخاص بالمنقطة.

وناقش الاجتماع نتائج الأداء للمؤشرات والإجراءات، وبحث مشروعات إسناد أعمال النظافة والصيانة للمباني المدرسية وترحيل الأثاث والمستلزمات التعليمية للمدارس.

وبيَّن الباحص أن إدارة التعليم تستهدف رفع مستويات الإجراءات الاحترازية في المباني التعليمية، وحث جميع منسوبي ومنسوبات التعليم من الكوادر الإدارية والتعليمية والطلاب والطالبات، على المبادرة بأخذ لقاح فيروس «كورونا» المستجد.