شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يكرم مواطنا أنقذ عمارة سكنية من الحريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، المواطن «محمد العليط»، من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بعد أن قام بعمل بطولي، تمثل في إنقاذ عمارة سكنية من الحريق، بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات بمواقف المبنى.

عمل بطولي

وقدم سموه، الشكر والتقدير للمواطن العليط، وأثنى على ما قام به من عمل بطولي، أسهم في تلافي تفاقم الموقف، واتساع رقعة الحريق بعد أن سحب السيارة المشتعلة، وأبعدها عن المبنى.

إنقاذ الأرواح

وقال سموه: «إن المواطن هو رجل الأمن الأول وقد يتصادف وجوده في موقع حادث أو حريق ويتصرف بحكمة يساهم في إنقاذ الأرواح، وحفظ الممتلكات إلى أن تصل الجهات المختصة للموقع وتباشر مهامها، وما قام به الأخ محمد العليط يعتبر من المواقف البطولية والشجاعة، التي أنقذت ساكني المبنى من حريق قد يتطور لولا فضل الله والتصرف المسؤول من المواطن».

ترقية استثنائية

حضر التكريم أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، الذي قدم شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وأثنى على الدور البطولي للمواطن، وقال: «هذا التكريم لأحد منسوبي أمانة المنطقة نظير ما قام به تكريماً لجميع منسوبي أمانة المنطقة الشرقية».

وأوضح أن سموه وجه ببحث ترقية الموظف محمد العليط استثنائياً نظير مساهمته في إنقاذ الأرواح.