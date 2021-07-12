شكرا لقرائتكم خبر عن منقذ المنزل: كلمات الأمير سعود بن نايف وسام على صدري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمَّن المواطن «محمد العليط» ما قدَّمه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، من كلمات الثناء والعرفان، لما قام به من عمل بطولي، تمثل في إنقاذ عمارة سكنية من الحريق، بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات في مواقف المبنى.

وقال العليط لـ«اليوم»: ما قاله سمو أمير الشرقية يُعد وسامًا على صدري، وفخرًا أعتز به، وهذا ما يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة «أيدها الله»، واهتمامها بأبناء الوطن، وأن مثل هذه الأعمال تشكل واجهة مشرّفة للشباب من أبناء وبنات الوطن.

وأضاف: توقعت التكريم من سمو الأمير، وهذا ديدن ولاة أمرنا، وما عهدناه منهم في تشجيع كل من يخدم الوطن ويضحي لأجله، فكان همّي هو إخماد الحريق، وإبعاد السيارة عن المواقف؛ لعدم حدوث كارثة، خاصة مع وجود بعض الأمور التي قد تشكل خطرًا، مثل عدادات للكهرباء، وغطاء المواقف، وغيرها من مسرعات انتشار الحريق.

وكان العليط قد شاهد دخانا أسود يعلو في الهواء، وعند اقترابه رأى النار تشتعل في مقدمة السيارة الراكنة تحت مظلة أسفل مبنى سكني، ولفت انتباهه عدم وجود أحد قربها، فسحب السيارة حتى لا تمتد النيران إلى باقي السيارات الراكنة وموقع قريب للكهرباء.