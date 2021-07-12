شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين «مستقبل الحضارة» تتوشح أعلام المملكة وعُمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توشحت ميادين وطرق «نيوم» ومعالم الرياض بأعلام المملكة وعُمان بمناسبة زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -.

وتعد نيوم التي تستضيف جلسة المباحثات الرسمية بين خادم الحرمين الشريفين وسلطان عُمان مدينة عالمية بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في 24 أكتوبر 2017 عن إطلاق مشروع «نيوم» خلال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي استضافته الرياض، في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.

وتركز منطقة «نيوم» على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي: الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي مما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وسيعمل مشروع «نيوم» على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.

وسيتم دعم «نيوم» بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة «صندوق الاستثمارات العامة» بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.