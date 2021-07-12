شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتقدم مستقبلي «السلطان هيثم» في مطار نيوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عزف السلامين الوطنيين للبلدين واستعراض حرس الشرف

طائرات الصقور السعودية رسمت ألوان العلم العُماني جوا

-------------------------------------------

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظه الله"، وصل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى نيوم، أمس في زيارة للمملكة.

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مستقبلي جلالته لدى وصوله لمطار خليج نيوم.

وفور نزول جلالته من الطائرة، قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضًا جويًا رسمت فيه ألوان العلم العُماني، وأطلقت المدفعية السعودية إحدى وعشرين طلقة ترحيبًا بقدوم جلالة سلطان عُمان، وأجريت لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك تبادل جلالته التحية مع مستقبليه، وهما صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، «الوزير المرافق»، وصاحب السمو فيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.

وفي صالة التشريفات بالمطار، رحَّب سمو ولي العهد بالوفد المرافق لسلطان عُمان وهم: صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقـل والاتصالات وتقنية المعلومات، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعـة وترويج الاستثمار، وصاحب السمو فيصل بن تركي آل سعيـد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة، وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجّه سمو ولي العهد، وصاحب الجلالة سلطان عُمان في موكب رسمي إلى قصر نيوم.