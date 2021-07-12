شاهد .. الأمير محمد بن سلمان وسلطان عمان خلال متابعتهما لنهائي كأس أمم أوروبا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - نيوم

نشر المصور في الديوان الملكي بندر الجلعود، صورة جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسلطان عمان، هيثم بن طارق، خلال متابعتهما في نيوم نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا.

جولة في مركز نيوم:

وكان الأمير محمد بن سلمان قد صحب السلطان هيثم بن طارق في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

مستجدات المشاريع الكبرى:

واطلع سلطان عمان خلال جولته بالمعرض على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

إيطاليا تفوز:

وانتهت مباراة إيطاليا ضد إنجلترا التي أُقيمت على ملعب ويمبلي في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بفوز الأزوري بركلات الترجيح وتتويجه باللقب للمرة الثانية في تاريخه.



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