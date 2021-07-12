، هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجاب حساب "الصحة_937" عن استفسار أحد المغردين، الذي تساءل عن الفترة الزمنية السليمة بين تلقِّي الجرعتَيْن، الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن طول المدة لا يُفقد الجرعة الأولى فاعليتها.

وفي معرض رده على الاستفسار قال الحساب المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية على "تويتر": "إن الفارق الزمني بين الجرعتَيْن 42 يومًا"، مؤكدًا عدم زوال فاعلية الجرعة الأولى في حال طالت المدة.