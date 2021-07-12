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أوضحت جامعة الطائف أن تلقي لقاح كورونا ليس شرطًا للترشيح والقبول للدراسة، وإنما شرطً لدخول المباني، بناءً على التوجيهات السامية الكريمة.
وقالت في توضيحها: ابتداءً من ٢٢ ذي الحجة لن يسمح بالدخول لمباني الجامعة وفروعها إلا للمحصنين، وذلك بناءً على التوجيهات السامية الكريمة، ومن أجل سلامة الجميع.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 01:33 AM
بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومن أجل سلامة الجميع"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني
أوضحت جامعة الطائف أن تلقي لقاح كورونا ليس شرطًا للترشيح والقبول للدراسة، وإنما شرطً لدخول المباني، بناءً على التوجيهات السامية الكريمة.
وقالت في توضيحها: ابتداءً من ٢٢ ذي الحجة لن يسمح بالدخول لمباني الجامعة وفروعها إلا للمحصنين، وذلك بناءً على التوجيهات السامية الكريمة، ومن أجل سلامة الجميع.
، "جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني ،
المصدر : الخليج 365
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