شكرا لمتابعة خبر عن صورة..ولي العهد وسلطان عمان خلال متابعتهما نهائي يورو 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، بين إيطاليا وإنجلترا.

ووثقت صورة لحظة متابعة ولي العهد وسلطان عمان للمباراة، التي توج فيها منتخب إيطاليا بطلاً لكأس الأمم الأوروبية 2020 للمرة الثانية في تاريخه.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، استقبل أمس الأحد، في قصر نيوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وعُقد بحضور ولي العهد جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين.