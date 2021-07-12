شكرا لمتابعة خبر عن صورة.. رسالة مدونة بخط سلطان عمان بعد زيارته مركز نيوم للإثراء المعرفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دون سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، كلمات بخط يده عقب جولته رفقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في مركز نيوم للإثراء المعرفي.

وكتب السلطان هيثم بن طارق في رسالته: "لقد سررنا كثيرًا بزيارة مركز إثراء المعرفي بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن الزيارة الرسمية لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف: "وقد اطلعنا في هذا المركز بمعية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد على مستقبل هذه المدينة الواعدة والمشاريع الاقتصادية والإستثمارية والسياحية التي سيشتمل عليها المشروع بمشيئة الله تعالى".

وتابع: "راجين أن تكلل الجهود بالتوفيق والسداد لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة في المملكة لإنشاء هذه المدينة التي بعون الله سيكون لها مكانة اقتصادية على مستوى العالم كما هو مخطط لها".

وكان سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، صحب أمس الأحد، سُلطان عمان، في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

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