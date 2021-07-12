استشاري: 10 ملايين جرعة لقاح كورونا للوصول للمناعة المجتمعية

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليله، إن المملكة تحتاج إلى 10 ملايين جرعة أخرى من لقاح كورونا للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وأوضح الدكتور غليله خلال مداخلة مع «نشرة التاسعة» المذاع عبر فضائية «الإخبارية» أن 80% من البالغين حصلوا على اللقاح بالمملكة، مشيرًا إلى أنه مع تلقيح الأعمار حتى 18 سنة ستزيد الأعداد والنسب.

وأضاف أن الوضع الوبائي الآن بالمملكة لا يمكن مقارنته بالوضع الوبائي قبل عام خاصة مع وجود اللقاحات.

وتوقع أن يظهر تأثير اللقاحات وتغير الوضع الوبائي بعد 6 أشهر وخاصة على المناعة المجتمعية، مؤكدًا أن الحالات الحرجة ستنخفض بنسبة كثيرة.

وتابع: «للوصول للمناعة المجتمعية نحتاج لتلقيح 30% زيادة عن الملقحين حاليًا بالمملكة أي نحو 10 ملايين جرعة لقاحات أخرى».