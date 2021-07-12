الأرصاد» عن طقس الإثنين: سماء غائمة وسحب مطرة على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سماء غائمة جزئيًا الإثنين على مرتفعات جيزان، نجران، وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى مرتفعات منطقة الباحة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الإثنين، طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ومنطقة القصيم.

وأشار إلى نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة ما يتسبب في اثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.

أما عن الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.