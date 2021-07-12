عاجل | جدة أولا والأحساء تفوق الرياض في المحلات المخالفة

تصدرت أمانة جدة الإنذارات والمخالفات والإغلاق في قائمة أعمال الرقابة الصحية على عدد المحلات المخالفة بواقع 102909 محلات مخالفة، وإغلاق 44645، وإنذار 55744، وتغريم 98995.

وبلغ عدد المحلات المخالفة على مستوى أمانات مناطق ومحافظات المملكة طبقاً لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2020، نحو 345711 محلاً، وتوزعت الإجراءات المتخذة للمحلات المخالفة على مستوى أمانات المملكة، وجاءت أمانة محافظة الأحساء ثانياً في عدد المحلات المخالفة بواقع 53115، تلتها الرياض بـ36324 محلاً مخالفاً، ثم عسير بـ32295، وجازان 23090، ثم العاصمة المقدسة 17554، تليها تبوك بـ16156 محلاً مخالفاً، ثم القصيم 13039، والمدينة المنورة 10833، وحائل 8579، والطائف 8416، تلتها الشرقية بـ7188 محلاً مخالفاً، ثم الباحة 6787، ونجران 5388، والحدود الشمالية 3030، والجوف 847، وتأتي، أخيراً، حفر الباطن بـ161 محلاً مخالفاً.

إغلاقات

كشف التقرير عن إغلاق 66386 محلاً، وتوزعت على مستوى أمانات مناطق ومحافظات المملكة، وجاءت عسير ثانياً بواقع 6094 محلاً، ثم الرياض 2545، تليها الأحساء 2174، ثم المدينة المنورة بـ2036 محلاً مغلقاً، وتبوك 1495، وحائل 1253، ثم الشرقية 1206، تليها العاصمة المقدسة 1169، وجازان 1008، والباحة 897، والقصيم 509، والحدود الشمالية 388، ثم الجوف 371، والطائف 330، ونجران 204، وسجلت حفر الباطن 62 محلاً مغلقاً.

إنذارات

وجهت أمانات مناطق ومحافظات المملكة نحو 221027 إنذاراً، وجاءت محلات القصيم ثانياً، بعدد الإنذارات بواقع 36657 إنذاراً، تليها المدينة المنورة بـ25247، ثم تبوك 20705، وعسير 15932، والرياض 14316، وجازان 12093، تليها الشرقية 7740، ثم حفر الباطن بـ7336 إنذاراً، وحائل 6782، والباحة 5481، والجوف 4467، تليها الحدود الشمالية بـ3838 إنذاراً، والطائف 2233، ونجران 1428، والأحساء 963، وتأتي، أخيراً، العاصمة المقدسة بـ65 إنذاراً فقط.

أعمال الرقابة الصحية 2020

1671106

زيارات تفتيشية

345711

محلاً مخالفاً

292531 غرامة مالية

221027 إنذاراً

66386

محلاً مغلقاً