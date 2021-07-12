مراكز ميدانية للخدمات البلدية

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أمس مراكز الخدمات الميدانية بالمشاعر المقدسة، لمتابعة خطة عمل مراكز الخدمات وتقديم أفضل الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام.

وزار مركز قيادة المجلس التنسيقي لقطاع حجاج الداخل، واطلع على تجهيزات المخيمات في مشعر عرفات، كما اطّلع على الاستعدادات الأخيرة لمراكز الخدمة الميدانية بالمشاعر المقدسة، وناقش الترتيبات النهائية الخاصة بموسم الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخطة عمل مراكز الخدمات، وعملية تأمين جميع احتياجات المراكز الميدانية من عمالة ومعدات وآليات، لتمكينها من أداء واجبها على أكمل وجه.

أجواء صحية

وأشاد القويحص بالجهود المبذولة في مراكز الخدمات وفق الخطط الاستثنائية المرسومة لحج هذا العام، مؤكداً متابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للخدمات البلدية وحرصها على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا وتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم في أجواء صحية آمنة، وفق خطة متكاملة منذ بداية موسم الحج وحتى نهايته.

تهيئة الأوضاع

ولفت الانتباه إلى أن الأمانة تسعى إلى تطوير خدماتها في المشاعر المقدسة من خلال هذه المراكز التي وضعت في أماكن قريبة لأداء الأعمال الميدانية، وفق إجراءات صحية مشددة بما يتناسب مع تواجد الحجاج فيها، وبهدف تهيئة الأوضاع لهم والمحافظة على مستويات عالية في مجال النظافة والإصحاح البيئي ومختلف الخدمات البلدية.