أولوية لازدواج طريق العيون العقير

كشف فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية عن إدراج تنفيذ ازدواج طريق «العيون - العقير»، التابع لمحافظة الأحساء، ضمن أولويات مشاريع الطرق بالمنطقة الشرقية، مؤكدا إعطاء طرق الأحساء أهمية كبيرة، لما تتمتع به المحافظة من أهمية اقتصادية وسياحية متميزة، ومن هذه الطرق «الهفوف – العقير» و«العيون – العقير»، اللذان يربطان محافظة الأحساء بشاطئ العقير السياحي التاريخي.

المركبات والشاحنات

ويشهد الطريقان تدفق حركة سير كثيرة من المركبات والشاحنات على مدى الساعة، وتتضاعف هذه الحركة في المناسبات والأعياد وإجازات نهاية الأسبوع، لتوجه الكثير إلى الشاطئ. وسجل الطريقان حوادث مميتة بسبب ضيق مساراتهما، واحتياجهما إلى التوسعة (زيادة الحارات)، والإنارة، وتكثيف الوجود الأمني، وتركيب كاميرات مراقبة السرعة (ثابتة ومتنقلة).

مبادرات السلامة

شدد فرع الوزارة لـ«دوت الخليج» على أن رفع مستوى السلامة وتقليل الحوادث المرورية من أهم الأولويات، وأحد أهم الأهداف الإستراتيجية للوزارة. وحرصت الوزارة في مشاريعها على ذلك، سواء مشاريع التنفيذ أو الصيانة أو مبادرات السلامة، في جميع طرق الوزارة بالمنطقة، لذلك حظي طريقا «الهفوف – العقير» و«العيون – العقير» بتنفيذ 9 أعمال عليهما، لرفع مستوى السلامة بهما، وزيادة مستوى الخدمة لهما، وهي على النحو التالي:

طريق الهفوف - العقير

1 - ازدواج للطريق بطول 44 كلم.

2 - تنفيذ أعمال الدهانات الأرضية للطريق بالكامل بطول 57 كلم.

3 - تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية على كامل الطريق.

4 - تنفيذ أعمال الكشط والسفلتة للمواقع المتضررة فيه.

5 - تركيب سياج طرفي ضمن مبادرات السلامة بالمنطقة بإجمالي طول 59 كلم.

6 - زيادة لوحات تحديد السرعة، ولوحات تنبيه «الطريق مراقب بالكاميرات» على كامل الطريق.

طريق العيون – العقير:

1 - تحسين تقاطعه مع طريق الديوان.

2 - تنفيذ سياج جانبي للطريق بطول 120 كلم.

3 - تكثيف وسائل السلامة على كامل الطريق ضمن أعمال الصيانة.

حوادث شهدها الطريقان

شوال 1442 : وفاتان و4 إصابات حرجة.

صفر 1442 : 3 وفيات وإصابة واحدة.

شعبان 1440: وفاتان و7 إصابات.

جمادى الأولى 1440: 5 وفيات و6 إصابات.

شوال 1439 : 8 وفيات.

ذو الحجة 1438: 5 وفيات و6 إصابات.