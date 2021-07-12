56 ألف متر مخالفات عشوائية

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية باشرت إزالة كافة العشوائيات عبارة عن مظلات خشبية وهناجر، والتي بُنِيَتْ بلا مستمسكات شرعية، مضيفاً أنه جرى سحب 15 من السيارات العاطلة على مساحة 56.245م2.
وأكد الزهراني أن البلدية ستواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية.
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