56 ألف متر مخالفات عشوائية

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية طيبة الفرعية عدداً من المخالفات بمخطط مواقع السيارات التالفة شرق حي الحمدانية على مساحة قدرت بـ56 ألف متر، وذلك ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية باشرت إزالة كافة العشوائيات عبارة عن مظلات خشبية وهناجر، والتي بُنِيَتْ بلا مستمسكات شرعية، مضيفاً أنه جرى سحب 15 من السيارات العاطلة على مساحة 56.245م2.

وأكد الزهراني أن البلدية ستواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية.