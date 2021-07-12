البرامج والمشروعات السياحية تسهمان في تطوير المدن

خطة إستراتيجية
وبحسب مستشارة علاقات الوجهات السياحية بوزارة السياحة ندا التميمي: «فإن خريطة 2030 السياحية تقوم على مرحلتين رئيستين تستمر المرحلة الأولى حتى 2022 قبل إطلاق المشروعات العملاقة، وتأتي تحت عنوان (اكتشف السعودية)، أما المرحلة الأخرى فتبدأ من 2022 وحتى 2030، وتحمل عنوان (عش التجربة السعودية)». ومع إعلان الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار «صيفنا على جوك»، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص يكون ذلك جزءاً من خطة إستراتيجية طويلة المدى، ومرحلة في رحلة النهضة والتطوير ضمن خطة المملكة في افتتاح 38 موقعًا سياحيًا في سبع وجهات سياحية بحلول 2022، مقارنة بـ15 موقعًا في أربع وجهات سياحية جاهزة لاستقبال السياح اليوم. وقُسّمت المشروعات السياحية إلى 24 موقعًا بارزًا و38 موقعًا بإمكانات كبيرة و500 موقع مكمل، وهي مواقع إضافية ذات أهمية سياحية وتُكمل التجربة السياحية.
مواقع أثرية
ويبرز تأثير السياحة على البنية التحتية في كثير من الوجهات السياحية، ففي منطقة عسير يعاد تهيئة القصور القديمة والمواقع الأثرية لتتيح للسيّاح زيارتها والتعرف على تاريخها، وفي جدة تمتد الواجهة البحرية الجديدة بمحاذاة البحر متضمنة على أهم المرافق التي يحتاجها الزائر والسائح، وفي الرياض تقام الفعاليات والأنشطة الترفيهية في الحدائق والمتنزهات مثل متنزه الملك سلمان البري ومتنزه الدرعية.
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