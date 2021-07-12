28 ألف طلب قبول إلكتروني بجامعة جازان

استقبلت جامعة جازان أكثر من (28) ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم للعام 1442-1443هـ، ثلث المتقدمين منهم نسبتهم المؤهلة أو الموزونة أعلى من 80٪.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن بوابة القبول شهدت تنافسا كبيرا باستقبالها (28,207) طلبات إلكترونية، مضيفا أن عدد المتقدمين الذكور بلغ 10,480 متقدما يشكلون 37٪ في حين بلغ عدد الإناث 17,547 متقدمة، ويشكلون 63٪ من إجمالي المتقدمين. وبيّن فقيهي أن الجامعة ستعلن عن نتائج المرشحين غدا الإثنين 02-12-1442 الموافق 12-7-2021، داعياً إلى أهمية الاطلاع على دليل القبول والجدول الزمني المعلن عنه، ومتابعة إجراءات الطلب عبر البوابة الإلكترونية، وإعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي. وشدد فقيهي على ضرورة تأكيد القبول للطلبة المرشحين في الموعد المحدد والذي ينتهي يوم 4 ذي الحجة من خلال حساب الطالب في بوابة القبول.