سباهي يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض

وواصل المستشفى تميزه بعد أن حصل على نسبة 100 % في متطلبات ومعايير السلامة الأساسية، حيث تُعد هذه النتائج تأكيدًا على تمسّك المستشفى بقواعد الجودة وإرشادات السلامة وهو مايجعله في أعلى مستويات التصنيف الخاصة بالمستشفيات على مستوى المملكة بشكل عام، ويعكس المكانة المميزة التي يحظى بها على صعيد تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحقيق رضا المرضى محليًا وإقليميًا وعالميًا.
ويأتي هذا الاعتماد تأكيداً على جهود الخدمات الطبية في وزارة الداخلية المستمرة وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم وتطبيق أفضل المعايير العالمية والمحلية، لنظم المعالجة والخدمة الصحية والإجراءات الإدارية، التي تهدف إلى تسهيل سير العمل وخدمة المرضى والمراجعين بفعالية كبيرة ومستوى عالٍ من الأمان.
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