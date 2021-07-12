شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة بخط يد سُلطان عُمان: «نيوم» سيكون لها مكانة اقتصادية عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

وفي كلمة دوّنها بعد اطلاعه على المشروع، قال السلطان هيثم: "لقد سررنا كثيرا بزيارة مركز إثراء المعرفي بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن الزيارة الرسمية لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقد اطلعنا في هذا المركز بمعية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، على مستقبل هذه المدينة الواعدة، والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي سيشتمل عليها المشروع بمشيئة الله تعالى. راجين أن تكلل الجهود بالتوفيق والسداد لتحقيق ما تصبو إليه القيادة في المملكة لإنشاء هذه المدينة والتي بعون الله سيكون لها مكانة اقتصادية على مستوى العالم كما هو مخطط لها".

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اصطحب، أمس، السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي.

كما اطلع جلالته خلال جولته بالمعرض بحضور أصحاب السمو والمعالي، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.