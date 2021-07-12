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شكرا لقرائتكم القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12
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القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي في نجران
جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة نجران القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران.
تفاصيل الواقعة:
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر، أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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