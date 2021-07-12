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شكرا لقرائتكم هذه مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12
ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومي 7 و8 ذي الحجة، حيث يبلغ حجاج هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من المملكة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
هذه مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة
وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
سلطت وزارة الحج والعمرة، الضوء على الملامح الخطة التشغيلية لاستقبال الحجاج في مراكز الاستقبال لموسم حج هذا العام 1442 هـ بمكة المكرمة.
مراكز استقبال الحجاج:
وأوضحت الوزارة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه سيتم استقبال الحجاج في مراكز : “النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا، وذلك قبل توجه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.
ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومي 7 و8 ذي الحجة، حيث يبلغ حجاج هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من المملكة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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