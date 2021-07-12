محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر، أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. 12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 12:51 AM جرى إيقافهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر، أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.