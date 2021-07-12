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أوضحت أمانة الطائف أن الشارع المجاور لمقبرة القيم الذي يتسرب إليه يتبع لجهات أخرى ولا يتبع للأمانة وذلك تعقيباً لما نشرته "الخليج 365" بعنوان "أهالي "قيم الطائف" يشتكون تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة".
وكان قد جدّد الكثير من مرتادي الشارع المجاور لمقبرة القيم بمحافظة الطائف مطالبهم لإصلاح تهالك الطريق ومعالجة تسرب مياه مجهولة المصدر إلى داخل مقبرة بالقيم، التي تسببت في تهالك للطريق وتجمع للمياه الراكدة.
وكانت قد تلقت "الخليج 365" عديد من الشكاوى من بعض مرتادي الطريق والساكنين المجاورين للمقبرة، يبدون فيه استياءهم من تهالك الطريق بشكل كبير، يجدون فيها صعوبة بالغة للعبور بسبب وجود مياه مجهولة على الطريق تدخل المقبرة وتكون راكدة على الطريق المجاور للمقبرة.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 12:33 AM
الأهالي اشتكوا لـ"الخليج 365" تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى
أوضحت أمانة الطائف أن الشارع المجاور لمقبرة القيم الذي يتسرب إليه يتبع لجهات أخرى ولا يتبع للأمانة وذلك تعقيباً لما نشرته "الخليج 365" بعنوان "أهالي "قيم الطائف" يشتكون تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة".
وكان قد جدّد الكثير من مرتادي الشارع المجاور لمقبرة القيم بمحافظة الطائف مطالبهم لإصلاح تهالك الطريق ومعالجة تسرب مياه مجهولة المصدر إلى داخل مقبرة بالقيم، التي تسببت في تهالك للطريق وتجمع للمياه الراكدة.
وكانت قد تلقت "الخليج 365" عديد من الشكاوى من بعض مرتادي الطريق والساكنين المجاورين للمقبرة، يبدون فيه استياءهم من تهالك الطريق بشكل كبير، يجدون فيها صعوبة بالغة للعبور بسبب وجود مياه مجهولة على الطريق تدخل المقبرة وتكون راكدة على الطريق المجاور للمقبرة.
، "الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى ،
المصدر : الخليج 365
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