- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الأحد)، أنها تتابع بقلق توسع سيطرة حركة طالبان داخل أفغانستان.
وطالبت واشنطن الحكومة الأفغانية بتسريع جهودها في مواجهة ذلك، قبل أسابيع من موعد انتهاء سحب القوات الأمريكية من البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي: "نحن بالتأكيد نراقب بقلق عميق الوضع الأمني المتدهور والعنف الذي هو بالطبع مرتفع للغاية، والتقدم والزخم الذي يبدو أن طالبان تتمتع به الآن"، وفقًا لـ"فرانس 24".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشجع شركاءها في أفغانستان على الاستفادة من قدراتهم.
أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-11
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الأحد)، أنها تتابع بقلق توسع سيطرة حركة طالبان داخل أفغانستان.
وطالبت واشنطن الحكومة الأفغانية بتسريع جهودها في مواجهة ذلك، قبل أسابيع من موعد انتهاء سحب القوات الأمريكية من البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي: "نحن بالتأكيد نراقب بقلق عميق الوضع الأمني المتدهور والعنف الذي هو بالطبع مرتفع للغاية، والتقدم والزخم الذي يبدو أن طالبان تتمتع به الآن"، وفقًا لـ"فرانس 24".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشجع شركاءها في أفغانستان على الاستفادة من قدراتهم.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
09:35 PM
طالبت الحكومة بتسريع مواجهة الحركة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الأحد)، أنها تتابع بقلق توسع سيطرة حركة طالبان داخل أفغانستان.
وطالبت واشنطن الحكومة الأفغانية بتسريع جهودها في مواجهة ذلك، قبل أسابيع من موعد انتهاء سحب القوات الأمريكية من البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي: "نحن بالتأكيد نراقب بقلق عميق الوضع الأمني المتدهور والعنف الذي هو بالطبع مرتفع للغاية، والتقدم والزخم الذي يبدو أن طالبان تتمتع به الآن"، وفقًا لـ"فرانس 24".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشجع شركاءها في أفغانستان على الاستفادة من قدراتهم.
، أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.