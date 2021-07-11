اخبار السعوديه

السعودية | ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي

0 نشر
مريم الجابري 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي والان مع التفاصيل

ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 41 دقيقة - 11:28 مساءً, 11 يوليو 2021 م

المناطق - واس:

صحب صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.
كما اطلع جلالته خلال جولته بالمعرض بحضور أصحاب السمو والمعالي، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا