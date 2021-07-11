شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: زيارة سُلطان عُمان للمملكة تؤكد عمق العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عالياً الزيارة المهمة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى المملكة.

وأشار العسومي في بيان اليوم، إلى أن المباحثات البنَّاءة التي يجريها جلالته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظهما الله"، تُرسخ وتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما في المجالات كافة.

وأكد أن حرص قادة البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما، وتعزيز آلية التنسيق والتشاور المستمر، يصب في صالح خدمة وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية على المستويات كافة، خاصة في ضوء ما يتمتع به البلدان من مكانة وثقل كبير، عربياً وإقليمياً ودولياً.

وشدَّد على أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، لاسيما وأنها تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها الأمة العربية، وتتطلب استمرار وتكثيف المشاورات السياسية بين قادة الدول العربية، على جميع المستويات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف.