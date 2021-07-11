شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يدشن «التعليم الافتراضي» للحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم, مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي في نسخته الأولى.

وأكد أن إطلاق المشروع يتماشى مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة التي تعنى بجانب التوعية والإرشاد وتبصير الحجاج والمعتمرين بأحكام المناسك وبلغات عالمية، مبيناً أن المشروع ثمرة من ثمرات الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للوزارة وبرامجها وأعمالها خدمة لدين الله ونشراً لمنهج الوسطية والاعتدال وتشرفاً بخدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام.

وأشار إلى أن الوزارة سخرت كوادرها ونفذت الكثر من المشاريع والبرامج التقنية للتيسر على ضيوف الرحمن وتقديم الخدمة مع الحرص على سلامتهم وصحتهم.

ويهدف المشروع إلى تعريف غير المسلمين بفريضة الحج والعمرة , كما سيحقق المشروع إحدى التوصيات الصادرة عن الملتقى العلمي العاشر لأبحاث الحج الذي أقيم في جامعة أم القرى، التي تنص على تصميم موقع الكتروني للتعلم الافتراضي لأركان الحج والعمرة.