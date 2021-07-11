رئيس البرلمان العربي: زيارة سُلطان عُمان للسعودية مهمة وتفتح آفاقًا واعدة للتعاون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - واس

ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عالياً الزيارة المهمة التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار العسومي في بيان اليوم إلى أن المباحثات البنَّاءة التي يجريها جلالته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع “حفظهما الله”، تُرسخ وتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما في المجالات كافة.

روابط مشتركة:

وأكد أن حرص قادة البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما، وتعزيز آلية التنسيق والتشاور المستمر، يصب في صالح خدمة وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية على المستويات كافة، خاصة في ضوء ما يتمتع به البلدان من مكانة وثقل كبير، عربياً وإقليمياً ودولياً.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، لاسيما وأنها تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها الأمة العربية، وتتطلب استمرار وتكثيف المشاورات السياسية بين قادة الدول العربية، على جميع المستويات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف.

زيارة استثنائية:

ونوّه رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الزيارة الاستثنائية في أهميتها وتوقيتها سيكون لها مردود إيجابي ملحوظ في تنسيق الجهود والمواقف العربية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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