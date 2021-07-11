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منصة إحسان تتيح متابعة طلب الأضحية وإتمام التنفيذ بكل يُسر وسهولة

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شكرا لقرائتكم منصة إحسان تتيح متابعة طلب الأضحية وإتمام التنفيذ بكل يُسر وسهولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

منصة إحسان تتيح متابعة طلب الأضحية وإتمام التنفيذ بكل يُسر وسهولة

عن طريق رقم الطلب المُرسل إلى الجوال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت منصة إحسان أنه يمكن الآن متابعة حالة طلب إخراج أُضحية عيد الأضحى، وإتمام تنفيذه عن طريق رقم الطلب المُرسل إلى الجوال، بكل يُسر وسهولة عبر المنصة.

وأطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري برنامج الأضاحي، وذلك تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى لهذا العام 1442هـ.

خطوات إخراج الأضحية:

وأوضحت منصة إحسان أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول إلى المنصة.

– ثم اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا.

– اختيار الأضحية وتحديد العدد.

– إكمال عملية الدفع.

– ستصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولًا بأول.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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