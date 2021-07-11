اخبار السعوديه

خالد بن سلمان: زيارة سلطان عمان للسعودية تدشّن مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: زيارة سلطان عمان للسعودية تدشّن مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

خالد بن سلمان: زيارة سلطان عمان للسعودية تدشّن مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات

مرحلة ستأخذ مجالات التعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب وأشمل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تُدشّن مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات العُمانية التاريخية والمتجذرة.

مجالات التعاون: 

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له عبر تويتر: إن الزيارة مرحلةٌ ستأخذ مجالات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين نحو آفاق أرحب وأشمل وأوسع.

جلسة مباحثات: 

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بحضور ولي العهد الأمير ، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء تكريمًا لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا