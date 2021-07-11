خالد بن سلمان: زيارة سلطان عمان للسعودية تدشّن مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تُدشّن مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات السعودية العُمانية التاريخية والمتجذرة.

مجالات التعاون:

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له عبر تويتر: إن الزيارة مرحلةٌ ستأخذ مجالات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين نحو آفاق أرحب وأشمل وأوسع.

جلسة مباحثات:

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء تكريمًا لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.

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