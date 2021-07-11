، النصر يدشن تحضيراته في معسكر بلغاريا بتمارين لياقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يلعب 6 مباريات قبل انطلاقة الموسم

انطلقت اليوم الأحد أولى تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر في معسكره الإعدادي المقام في العاصمة البلغارية صوفيا ضمن تحضيرات الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022م.

قبل انطلاق المران التقى المدرب البرازيلي مانو مينيز اللاعبين، شرح لهم برنامج الفريق في الفترة التحضيرية الحالية.

واشتملت التدريبات على اختبارات لياقية، ثم الجري حول الملعب، ومن المقرر سيجري الفريق تدريباته غداً على فترتين صباحية ومسائية.

وتقرر أن يلعب النصر ست مباريات إعدادية قبل انطلاقة الموسم، أربع منها في معسكر الفريق ببلغاريا، ومباراتان بعد العودة للرياض، في الوقت الذي يستمر المعسكر حتى الثاني من أغسطس المقبل، يعود بعدها الفريق إلى الرياض لاستكمال التحضيرات الفنية الأخيرة قبل انطلاقة الدوري، وسيلعب النصر مباراتين وديتين يومي 7، 8 أغسطس على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر النادي.