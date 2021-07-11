- 1/3
- 2/3
- 3/3
عاود المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته بعد المباراة الودية التي جمعته بمنتخب رومانيا أمس السبت، ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب المركز الوطني التدريبي لمنتخب رومانيا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مناورةً مصغّرة.
من جهة أخرى، شارك اللاعب عبد الإله العمري في أجزاء من الحصة التدريبية، بالإضافة إلى إكمال برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.
وشهدت الحصة التدريبية، متابعة القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية رومانيا بالإنابة عبدالله الشريف.
ويواصل المنتخب السعودي مساء يوم غدٍ الاثنين تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب رومانيا ودياً يوم بعد غدٍ الثلاثاء.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 11:53 PM
في إطار برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)الأخضر يواصل تدريباته في معسكر رومانيا.. والعمري يشارك في التدريبات
عاود المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته بعد المباراة الودية التي جمعته بمنتخب رومانيا أمس السبت، ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب المركز الوطني التدريبي لمنتخب رومانيا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مناورةً مصغّرة.
من جهة أخرى، شارك اللاعب عبد الإله العمري في أجزاء من الحصة التدريبية، بالإضافة إلى إكمال برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.
وشهدت الحصة التدريبية، متابعة القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية رومانيا بالإنابة عبدالله الشريف.
ويواصل المنتخب السعودي مساء يوم غدٍ الاثنين تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب رومانيا ودياً يوم بعد غدٍ الثلاثاء.
، الأخضر يواصل تدريباته في معسكر رومانيا.. والعمري يشارك في التدريبات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر يواصل تدريباته في معسكر رومانيا.. والعمري يشارك في التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.