محمد بن مسعود - الدمام - باشرت المسح والفتح تمهيدًا للسفلتة والرصف والإنارة شرعت بلدية محافظة بارق بالبدء في فتح شوارع مخطط خبت آل حجري رقم ٢٦ وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي. وقد باشر مهندسو ومساحو البلدية بتنزيل الشوارع على الطبيعة وبدأت المعدات بأعمال المسح والفتح تمهيدًا لاعتمادات السفلتة والرصف والإنارة في المستقبل. وقد شهد مخطط خبت آل حجري رقم ١٠ نهضة عمرانية بعدما قامت البلدية بأعمال السفلتة والرصف والإنارة لشوارعه وهو ما تهدف البلدية إلى مواصلته في مخطط ٢٦. 11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 11:42 PM باشرت المسح والفتح تمهيدًا للسفلتة والرصف والإنارة "بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26 "بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26 شرعت بلدية محافظة بارق بالبدء في فتح شوارع مخطط خبت آل حجري رقم ٢٦ وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي. وقد باشر مهندسو ومساحو البلدية بتنزيل الشوارع على الطبيعة وبدأت المعدات بأعمال المسح والفتح تمهيدًا لاعتمادات السفلتة والرصف والإنارة في المستقبل. وقد شهد مخطط خبت آل حجري رقم ١٠ نهضة عمرانية بعدما قامت البلدية بأعمال السفلتة والرصف والإنارة لشوارعه وهو ما تهدف البلدية إلى مواصلته في مخطط ٢٦. الكلمات المفتاحية ، "بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.