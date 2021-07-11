شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صحب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، سُلطان عُمان، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

كما اطلع سُلطان عُمان خلال جولته بالمعرض على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل اليوم، في قصر نيوم، السلطان هيثم بن طارق، حيث أجرى معه جلسة مباحثات رسمية.

وشهدت الجلسة الرسمية استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

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