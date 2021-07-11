شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. خطة مرتقبة لـ "الحياة الفطرية" لمكافحة قرود البابون بعسير ومكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

يعتزم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حل مشكلة زيادة أعداد قرود البابون في منطقة عسير ومكة المكرمة، وجنوب غرب المملكة.

وسيقوم المركز بتحديث البيانات فيما يخص هذه المشكلة في المملكة ومعالجتها ، فيما فسر المركز سبب زيادة أعداد القرود في منطقة عسير، وجنوب غرب المملكة، إلى الصيد الجائر للمفترسات، وذلك بحسب برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأسفر استهداف الإنسان للمفترسات الطبيعية التي تتحكم في أعداد القرود عن كثرة عددها في المملكة، فيما دعا المركز المواطنين إلى التوقف عن تغذية القرود في الطرق والأماكن العامة، بجانب عدم إلقاء القمامة التي تحتوي على أغذية لأنها تجذب القرود إلى المناطق السكنية، بجانب الامتناع عن الصيد الجائر للمفترسات.

الجدير بالذكر أن المركز سيطرح قبل نهاية العام الجاري استراتيجية للمحافظة على الطيور المتوطنة في جنوب غرب المملكة، منها "العقعق العسيري" الذي يعيش فقط في عسير وتحديدًا بمحمية "ريدة" التي تضم أكثر من 330 نوع من النباتات البرية، وكل المفترسات القديمة مثل النمر العربي، والذئب العربي، و98 نوع من الطيور البرية.