شكرا لمتابعة خبر عن أمير الجوف يوجِّه بتوزيع أكثر من 8 آلاف سلة غذائية لمستفيدي الجمعيات الخيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر حملة سموه (كلنا أهل) بتوزيع 8870 سلة غذائية خلال العشر من ذي الحجة لجميع مستفيدي جمعيات البر الخيرية ورعاية الأيتام والسجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" في المنطقة، بتكلفة تبلغ أكثر من 2.2 مليون ريال، ضمن مبادرة دعم الصندوق المجتمعي.

يذكر أن مبادرة دعم الصندوق المجتمعي هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في عامها الثاني على التوالي، إذْ تضمنت تقديم عشرات البرامج والمبادرات الخيرية لآلاف المستفيدين والمحتاجين والأرامل والأيتام في المنطقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 7 ملايين ريال.