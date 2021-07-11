«الصحة» توجه نصائح لمرضى الضغط لتقليل خطر الإصابة بـ«كورونا»

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح والإرشادات المهمة لأصحاب الأمراض المزمنة بخاصة المصابين بأمراض ارتفاع ضغط الدم، وذلك في إطار تقليل فرص خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، حثت من خلاله المصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم ضرورة اتباع النصائح التالية:

- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن أهم خطوة يمكنك اتخاذها هي التحكم فيه باتباع خط العلاج والوصفات الطبية الموصوفة للحالة من قبل الطبيب، وذلك لحماية نفسك من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يسببها ارتفاع ضغط الدم.

- الالتزام بتناول الأدوية وتغيير نمط الحياة بمنع أو تقليل المسكلات الصحية التي يمكن أن يسببها ارتفاع ضغط الدم.

- التسجيل في تناول جرعات لقاح كورونا للحماية من الإصابة الشديدة والمضاعفات الخطيرة.

وردت وزارة الصحة، على أبرز الأسئلة الشائعة التي وجهها بعض المستخدمين لها عبر حساباتها الإلكترونية، لتقليل مخاطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وشددت الصحة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة والمزدحة، كما أكدت عدم مشاركة الطعام والشراب والأدوات ذات الاستعمال الشخصي مع الآخرين.

ونوهت بأهمية تجنب التواصل بأي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي كالعطس أو السعال.

ودعت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، لتجنب رحلات العمل غير الضرورية والتجمعات الكبيرة وتجنب المواصلات العامة قدر الإمكان.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد حتى الآن أي مانع يمكن أن يحول لتناول لقاح فيروس كورونا عدا الحساسية الشديدة والمفرطة لنفس اللقاح، مشددة على أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح ليست مانع.

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