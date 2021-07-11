«الصحة»: إيقاف مؤتمر مستجدات كورونا.. والعودة بعد عيد الأضحى

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه ابتداءً من يوم الأحد القادم سيتم إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، على أن يتم إعادته بعد عيد الأضحى المبارك.

وشدد عبر حسابه بموقع «تويتر» على ضرورة التقيد بالاحترازات وأخذ اللقاح.

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة اليوم الأحد إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وكانت الوزارة قد أعلنت تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 13 حالة وفيات و1189 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 482,414 حالة.