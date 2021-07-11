«الكهرباء»: 13 خطوة إلكترونية للتسجيل في الفاتورة الثابتة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الشركة السعودية للكهرباء آلية وطريقة وخطوات قيام المشتركين بالتسجيل في نظام الفاتورة الثابتة.

وشاركت الشركة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، تغريدة أوضحت من خلالها كيفية التسجيل في الفاتورة الثابتة.

وأشارت الكهرباء، إلى أن الفاتورة الثابتة هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ١٢ شهراً الماضية.

وبينّت شركة الكهرباء، أنه للتحقق من إمكانية التسجيل في نظام الفاتورة الثابتة من خلال رقم حساب المشترك (من هنا)، يجب على المستفيد أن يكون مشتركًا مسجلًا في موقع الشركة السعودية للكهرباء، ويمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء، يمكن الوصول لها مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).

- اضغط على اختيار "تسجيل دخول"

- انقر على تسجيل

- اختر من القائمة نوع التسجيل إما أفراد وإما أعمال

- املأ الحقول بالبيانات المطلوبة وهي "الجنسية ونوع ورقم الهوية وتاريخ الميلاد"

- ستصلك رسالة برمز تحقق على رقم جوالك المسجل في نظام أبشر.

- قم بإدخال الرقم الكودي المرسل لك واضغط على زر إكمال.

- اكتب البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لكل منها، والبيانات المطلوبة هي "البريد الإلكتروني للمشترك - رقم الجوال - الرقم السري".

- انقر على مربع الموافقة على أحكام وشروط سياسة الخصوصية ثم اضغط إكمال.

- ستصلك رسالة برمز كودي على رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله.

- ادخل الرمز واضغط إكمال.

- لاكتمال عملية التسجيل يتوجب على المشترك تفعيل حسابه عبر رسالة التي ستصله على البريد الإلكتروني تحتوي على رابط التفعيل أو يمكنه التفعيل مباشرة بالضغط على زر التفعيل.

- بعد التفعيل وتسجيل الدخول يجب على المشترك إضافة العنوان الوطني من أجل التواصل معه.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن التسجيل بالفاتورة الثابتة عبر الموقع الإلكتروني للشركة ويمكن الوصول له مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)، أو من خلال تطبيق ALKAHRABA على المتاجر الإلكترونية، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.

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