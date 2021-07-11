بعد فشل 3 سنوات.. قصة شاب بات يقود دفة إنتاج الفراولة بعسير

الرياض - محمد عبدالله - بعد رحلة فشل أتمرت 3 سنوات، بات الشاب يحيى الألمعي يقود حاليًا دفة إنتاج الفراولة في عسير، كما يسعى لترويج الفكرة ومحاولة التصدير فيما بعد.

ورصد تقرير ببرنامج «الراصد» المذاع عبر فضائية «الإخبارية» قصة نجاح «الألمعي» بعد فشل لـ3 سنوات، قائلاً إنه بدأ في عسير بـ3 أو 4 مزارع، فيما الآن وصلت إلى نحو 40 مزرعة فراولة.

وأشار إلى أنه وعدد من الشباب يحاولون نشر ثقافة زراعة الفراولة بالمنطقة.

وتابع الشاب يحيى، أنه يطمح لرفع إنتاج الفراولة بالمنطقة لتصل لمرحلة التصدير لجميع مناطق المملكة، مؤكدة أنه بدأ رحلته بـ10 آلاف شتلة حتى وصل لـ 250 ألف شتلة حالياً.