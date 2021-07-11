وزير الإعلام: زيارة سلطان عُمان للمملكة «تاريخية».. مصيرنا مشترك

الرياض - محمد عبدالله - وصف وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الأحد، زيارة السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، للمملكة بـ«التاريخية».

وقال القصبي عبر حسابه بتويتر: «زيارة جلالة سلطان عُمان إلى المملكة ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين، هي زيارة تاريخية تعكس عمق الصداقة والأخوة والمصير المشترك، تحقق تطلعات شعبينا الشقيقين في رفع مستوى التنسيق والشراكة الاستراتيجية لمستقبل واعد».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودّعا اليوم، سلطان عمان هيثم بن طارق لحظة مغادرته قصر نيوم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسُلطان عُمان، شهدا بحضور ولي العهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.