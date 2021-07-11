شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد.. «التجارة» تشن حملة رقابية واسعة على 139 موقعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • التحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة

• ضبط حالات الغش والتقليد والتلاعب

• ضبط جميع الممارسات غير النظامية في العشوائيات

تجري الفرق الرقابية لوزارة التجارة اعتبارا من اليوم، حملة تفتيشية واسعة على المحال والأسواق العشوائية في جميع مناطق المملكة، بمشاركة وزارات الداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتأتي هذه الجولات بعد إجراء مسح ميداني استباقي لمعرفة المواقع ذات الاشتباه العالي بوجود ممارسات غير نظامية. وتشمل الجولات أكثر من 139 موقعا وسوقًا في 48 مدينة بجميع مناطق المملكة، وبشكل خاص مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية والقصيم، وتتنوع النشاطات المستهدفة ومن أبرزها: الأثاث المفروشات العطور والملابس والأحذية، وورش السيارات وقطع الغيار.

وتهدف الجولات للتحقق من التزام المنشآت التجارية القائمة بأنظمة وزارة التجارة وضبط حالات الغش والتقليد والتلاعب. كما تهدف للتأكد من نظامية أعمال المنشآت والتحقق من حصولها على تراخيص تخولها مزاولة النشاط ومراقبة السلع المعروضة وضبط جميع الممارسات غير النظامية في العشوائيات.